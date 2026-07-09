In Zukunft können Kund:innen bei Lieferando über die App auch per Zuruf bestellen. Ein neuer KI-Sprachassistent soll auch dann die passenden Lösungen liefern, wenn du noch gar nicht so genau weißt, was du eigentlich essen willst. Der Essenslieferdienst Lieferando bringt jetzt seinen KI -gestützten Sprachassistenten nach Deutschland. Die Kund:innen sollen dann via App per gesprochene Sprache nach Gerichten, Restaurants oder auch Alltagsprodukten suchen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n