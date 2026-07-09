© Foto: Bild von mmmCCC auf Pixabay

Monatelang ging es bei Novo Nordisk nur bergab. Jetzt dreht sich der Wind, bzw. hat sich schon in den vergangenen Wochen gedreht, denn die Aktie hat sich schon um einiges erholt. Analysten heben reihenweise ihre Kursziele an, und auch operativ tut sich was. Die orale Wegovy-Pille läuft, ein Rückkaufprogramm stützt den Kurs, und sogar bei einem neuen Implantat mischt der Konzern mit. Charttechnisch bahnt sich sogar ein echtes Kaufsignal an: Ein Golden Cross! Aber reicht das für den nächsten großen Anstieg? Wir werfen einen Blick auf Zahlen, Chart und Nachrichtenlage. Lesen Sie weiter, es sollte sich lohnen.

Aktuelle Lage

Novo Nordisk hat in den vergangenen Wochen ordentlich Boden gutgemacht. Der Kurs kletterte spürbar nach oben, allein im letzten Monat ging es um mehr als 20 Prozent aufwärts. Grund dafür ist ein ganzes Bündel guter Nachrichten. Die orale Wegovy-Pille kommt bei Patienten gut an, allein in den USA gab es binnen fünf Monaten über drei Millionen Verschreibungen. Auch die Analysten ziehen mit. So hob die HSBC das Kursziel zuletzt an, die Danske Bank traut der Aktie sogar noch deutlich mehr zu und rät ebenfalls zum Kauf. Parallel läuft ein Aktienrückkaufprogramm über mehrere Milliarden Kronen, das dem Kurs zusätzlich Rückenwind gibt. Und mit einer neuen Kooperation zu einem Semaglutid-Implantat zeigt der Konzern, dass er auch technologisch am Ball bleibt und die Therapietreue seiner Patienten langfristig verbessern will.

Auch beim Blick auf die Bewertung ist Novo, selbst nach dem jüngsten Anstieg, nicht gerade sehr teuer. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr liegt bei rund 14 bis 15, für einen Weltmarktführer im Diabetes- und Adipositas-Geschäft ein eher moderater, vertretbarer Wert. Hinzu kommt eine Dividendenrendite von etwa 3,5 Prozent, gepaart mit einer langen Historie steigender Ausschüttungen.

Charttechnik

Der Chart sieht inzwischen richtig spannend aus, denn der Kurs hat sich über den 50-Tage-Durchschnitt und den 200-Tage-Durchschnitt geschoben - beide Linien liegen nun unter dem aktuellen Niveau. Kreuzt nun der 50er SMA nun noch von unten nach oben durch den 200er SMA, wäre das ein Golden Cross, ein gutes Kaufsignal in der Charttechnik. Ganz so weit ist es aber noch nicht. Der RSI steht bei rund 70 und signalisiert eine nahezu überkaufte Situation. Deshalb wäre erstmal eine kleine Verschnaufpause gesund. Am ehesten dürfte sich der Kurs nun seitwärts bewegen, knapp über oder unter der Marke von 40 Euro. Baut sich der RSI dabei ab, hat die Aktie gute Chancen, danach nach oben auszubrechen. Das nächste Ziel wäre dann der Bereich zwischen 50 und 60 Euro.

Was tun?

Fundamental bleibt Novo Nordisk ein guter Wert. Das Geschäft mit Diabetes- und Adipositas-Medikamenten wächst, die Bilanz ist recht solide, und die Dividende kommt regelmäßig. Zwar bremst der Wettbewerb durch Eli Lilly, und der Preisdruck in den USA bleibt ein Thema. Doch die jüngsten Nachrichten rund um die Wegovy-Pille, das neue Implantat und die Kursziel-Anhebungen zeigen, dass die Story wieder an Fahrt aufnimmt. Charttechnisch ist der Weg für ein Golden Cross bereitet, auch wenn der überkaufte RSI erstmal für eine Pause sorgen dürfte. Wer Geduld mitbringt, kann eine erste Position aufbauen und bei einer Konsolidierung um die 40-Euro-Marke nachlegen. Ein Blick auf die Halbjahreszahlen Anfang August lohnt sich, um die fundamentale Basis der Rally zu bestätigen.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und - je nach Art des Investments - sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Finanznachrichten.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Finanznachrichten.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Finanznachrichten.de und/oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.