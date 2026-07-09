Es erinnert alles ein bisschen an die Zeit kurz vor Weihnachten 2023. Damals schaltete die Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP die Förderung für Elektroautos quasi über Nacht auf rot. Nun legt die Nachfolgeregierung aus CDU, CSU und SPD ein nahezu deckungsgleiches Verhalten an den Tag: Diesmal betrifft es die Wärmepumpen, die über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) bezuschusst werden. Am Wochenende verständigten sich die Regierungsfraktionen auf eine Neugestaltung der Förderung, die künftig geringer sein soll und sozial gerechter. Am Mittwoch dann beschloss der Haushaltsausschuss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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