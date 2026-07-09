AI Agents halten Einzug in Unternehmen und übernehmen zunehmend eigenständig Aufgaben mit Zugriff auf sensible Daten und Geschäftssysteme. Mit Vectogate lancieren zwei Schweizer Gründer nun die erste Full-Governance-Plattform, die AI Agents zentral kontrollierbar macht. Damit adressieren sie eines der drängendsten Probleme der nächsten KI-Generation. Vectogate startet vorerst als Private Beta, wobei Unternehmen aus dem DACH-Raum per sofort einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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