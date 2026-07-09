Bosch Home Comfort bringt mit der Compress 5001 AW eine neue Luft-Wasser-Wärmepumpe für die Sanierung von Mehrfamilienhäusern und gewerblichen Gebäuden auf den Markt. Das Gerät erreicht laut Unternehmen Vorlauftemperaturen bis 70 °C, nutzt das natürliche Kältemittel R290 und lässt sich in Kaskaden bis 590 kW Heizleistung ausbauen. Luft-Wasser-Wärmepumpe für Sanierungen mit bis zu 590 kW skalierbarMit der Luft-Wasser-Wärmepumpe Compress 5001 AW erweitert Bosch Home Comfort sein Angebot für größere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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