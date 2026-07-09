© Foto: Imago Images / ZUMA Press WireDraftKings und Flutter wurden von der Angst vor Prognosemärkten hart getroffen. Jetzt steigt Big-Short-Investor Michael Burry ein - und wettet auf den Gegenschlag der Politik. Michael Burry setzt nach dem Einbruch der Sportwetten-Aktien auf ein Comeback von DraftKings und Flutter Entertainment. Der durch "The Big Short" bekannte Investor erklärte, er habe eine volle Position aufgebaut, die zu rund 60 Prozent aus Flutter und zu rund 40 Prozent aus DraftKings bestehe. Flutter habe er nach eigenen Angaben zu etwa 107 US-Dollar je Aktie gekauft, DraftKings im unteren Bereich von 26 US-Dollar. Beide Positionen könne er später jeweils zu eigenständigen Vollpositionen ausbauen. Der Kern seiner …
Enthaltene Werte: IE00BWT6H894,US26142V1052Den vollständigen Artikel lesen
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