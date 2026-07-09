In Donnerskirchen im Burgenland ist in dieser Woche eine besondere Photovoltaik-Anlage eingeweiht worden. Es handelt sich um eine Agri-Photovoltaik-Anlage auf einachsigen Trackern mit 6,6 Megawatt Leistung, deren Solarstrom direkt in das 16,7-Hertz-Bahnstromnetz eingespeist wird. Die Anlage schafft damit gleich mehrere Synergieeffekte. Die Österreichische Bundesbahn ÖBB bekommt direkt grünen Strom in sein Netz geliefert. Nach ihren Angaben ist es erste nachgeführte Agri-Photovoltaik-Bahnstrom-Anlage Österreichs. Dazu kommt, dass die Esterhazy Betriebe AG auf den Flächen weiterhin Bio-Landwirtschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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