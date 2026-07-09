Salzgitter AG übernimmt die Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH vollständig und setzt damit ein klares Zeichen für die Zukunft des traditionsreichen Stahlstandorts im Duisburger Süden. Nach dem Ausstieg der bisherigen Mitgesellschafter thyssenkrupp Steel Europe AG und Vallourec S.A. wird HKM künftig eine hundertprozentige Tochter der Salzgitter AG. Gleichzeitig startet eines der größten Transformationsprojekte der deutschen Stahlindustrie mit dem Ziel, die Produktion langfristig klimafreundlich und wettbewerbsfähig aufzustellen. Salzgitter übernimmt die volle Verantwortung für HKM Nach intensiven ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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