Die Aufnahme der TempraMed-Produkte in das Programm von Meuhedet Health Services stärkt TempraMeds Strategie der institutionellen B2B-Vermarktung im Zuge des Ausbaus von Erstattungsinitiativen und Beziehungen zu international führenden Gesundheitsorganisationen

Highlights

- Meuhedet Health Services, Israels drittgrößte Gesundheitsorganisation (HMO), die über eine Million versicherte Mitglieder betreut, hat TempraMeds Vorzeigeprodukte VIVI Cap und VIVI Epi in ihr Programm aufgenommen.

- Die Produkte von TempraMed werden nun bei zwei der insgesamt vier staatlichen Gesundheitsorganisationen Israels - Maccabi Healthcare Services und Meuhedet - geführt und sind damit auf institutioneller Ebene rund vier Millionen Versicherten zugänglich.

- Das Unternehmen verfolgt international eine B2B-Strategie auf institutioneller Ebene und ist auf Gesundheitsorganisationen, Versicherungsträger, Vertriebshändler und staatliche Systeme der Gesundheitsversorgung fokussiert.

Toronto, ON - 9. Juli 2026 / IRW-Press / TempraMed Technologies Ltd. (CSE: VIVI) (FWB: 9DY) ("TempraMed" oder das "Unternehmen"), ein Medizintechnikunternehmen, das die Lagerung und Handhabung temperaturempfindlicher Medikamente revolutioniert, freut sich bekannt zu geben, dass seine Vorzeigeprodukte VIVI Cap und VIVI Epi in das Programm von Meuhedet Health Services (Meuhedet) aufgenommen wurden. Meuhedet ist Israels drittgrößte Gesundheitsorganisation (HMO) und betreut landesweit über eine Million versicherte Mitglieder.

Diese Aufnahme stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein in TempraMeds Strategie der institutionellen Vermarktung dar, die darauf ausgerichtet ist, den Vertrieb über Gesundheitsorganisationen, Versicherungsträger, Krankenkassen, Gesundheitsdienstleister und staatliche Gesundheitssysteme anzukurbeln, anstatt sich ausschließlich auf herkömmliche Direktvertriebskanäle zu verlassen. Meuhedet betreibt ein umfassendes Gesundheitsnetzwerk, das Primärversorgung, fachärztliche Versorgung, Diagnostik, Apothekendienstleistungen, das Management chronischer Erkrankungen sowie digitale Gesundheitslösungen anbietet. Aus Sicht der Unternehmensführung harmoniert dieser Fokus auf Innovation und integrierte Patientenversorgung perfekt mit TempraMeds langfristiger Vision eines vernetzten Medikamentenmanagements durch Produkte wie VIVI Cap Smart, bei denen der Temperaturschutz und die Überwachung der Medikamenteneinnahme und digitale Patienteninteraktion miteinander kombiniert werden.

"Die Aufnahme unserer Produkte in das Programm von Meuhedet ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Umsetzung unserer Strategie der Gesundheitsversorgung auf institutioneller Ebene", so Ron Nagar, Chief Executive Officer von TempraMed. "Unser Ziel ist es, TempraMed als globalen Anbieter von Medizinprodukten für die sichere Lagerung temperaturempfindlicher Medikamente über Gesundheitssysteme, Versicherungsträger, Apothekennetzwerke und staatliche Organisationen zu etablieren. Wir setzen unsere institutionelle B2B-Strategie um und bauen eine hochskalierbare Geschäftsplattform auf, die Millionen von Patienten über institutionelle Gesundheitskanäle erreichen kann. Unsere Strategie konzentriert sich zunehmend auf die Zusammenarbeit mit großen institutionellen Gesundheitsdistributoren, die uns wiederkehrende Einnahmen bescheren, den Zugang zu den Patienten verbessern und nachhaltiges internationales Wachstum fördern."

TempraMeds Vermarktungsstrategie konzentriert sich auf den Aufbau langfristiger institutioneller Partnerschaften, die einen breiten Patientenzugang, eine kontinuierliche Produktnachfrage sowie entsprechende Erstattungsmöglichkeiten gewährleisten. Das Unternehmen unterhält Geschäftsbeziehungen zu verschiedenen Akteuren im Gesundheitswesen, darunter Gesundheitsorganisationen, Versicherungsträger, nationale Apothekengroßhändler, Händler für Medizinprodukte, staatliche Organisationen sowie niedergelassene Apotheken.

Mit dieser Neuzulassung sind die Produkte von TempraMed nun bei zwei der insgesamt vier staatlichen Gesundheitsorganisationen Israels - Maccabi Healthcare Services und Meuhedet - vertreten und auf institutioneller Ebene rund vier Millionen Versicherten zugänglich[1]. Zusammen mit der Firma, die mit Humana - einer der fünf größten Krankenkassen in den Vereinigten Staaten mit über 17 Millionen Versicherten[2] - zusammenarbeitet, verzeichnet das Unternehmen auch in Zukunft eine deutliche Marktakzeptanz im Bereich der institutionellen Gesundheitsversorgung.

Neben Meuhedet sind in TempraMeds kommerziellem Vertriebsnetz noch folgende Partner vertreten: Humana, MMS, Maccabi Healthcare Services sowie nationale Einzelhandelsapotheken und Plattformen für den Internethandel wie Walgreens, Walmart, Amazon und Target.

Über Meuhedet Health Services

Meuhedet Health Services ist eine der vier staatlichen Gesundheitsorganisationen Israels und unterliegt damit dem israelischen Krankenversicherungsgesetz. Meuhedet betreut landesweit über eine Million Versicherte und bietet über ein flächendeckendes Netzwerk von klinischen Einrichtungen und medizinischen Fachkräften umfassende Gesundheitsleistungen an, darunter Primärversorgung, fachärztliche Medizin, Diagnostik, Management chronischer Erkrankungen, Apothekenleistungen, Telemedizin und digitale Gesundheitsversorgung.

Über TempraMed Technologies Ltd.

TempraMed Technologies Ltd. ist ein weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen, das die Lagerung, den Schutz und die Handhabung temperaturempfindlicher Medikamente revolutioniert. Das patentierte Portfolio der bei der FDA registrierten Thermoschutzlösungen des Unternehmens schützt Insulin, GLP-1-Therapeutika, Biologika, Adrenalin-Autoinjektoren und andere injizierbare Medikamente ohne Batterien, Kühlung oder externe Stromversorgung. In TempraMeds Geschäftsportfolio befinden sich die Produkte VIVI Cap, VIVI Cap Smart, VIVI Epi und VIVI Med, die sowohl dem persönlichen Medikamentenschutz dienen als auch das vernetzte Medikamentenmanagement unterstützen. Das Unternehmen verfolgt international eine Strategie der institutionellen Vermarktung und ist auf Gesundheitsorganisationen, Versicherungsträger, Apothekenabrechnungsstellen, Leistungserbringer und Vertriebshändler fokussiert. TempraMed unterhält strategische Partnerschaften mit führenden Gesundheitsorganisationen und Einzelhandelsapotheken, um Zugang zu mehr Patienten zu bekommen, die Erstattungswege zu optimieren und eine skalierbare Plattform für nachhaltiges Wachstum im wachstumsstarken Markt für temperaturempfindliche Medikamente aufzubauen.

Nähere Informationen finden Sie unter www.tempramed.com.

Kontakt für Investoren:

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Vice President, Capital Markets

T: +1 (604) 785-0850

E: julia@tempramed.com

Medienkontakt

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Vice President, Marketing

E: brenda@tempramed.com

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#_ednref1 https://www.maccabi4u.co.il/en/46562/main_english/our-healthcare-system/about/ https://www.meuhedet.co.il/en/customer-information/about-meuhedet

#_ednref2 https://humana.gcs-web.com/static-files/c02d23ab-5202-404e-8adf-412818469525

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85067Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85067&tr=1



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