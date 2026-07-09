Paris / London / Zürich - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag wieder zugelegt und sich damit nach den kräftigen Verlusten am Vortag stabilisiert. «Die Börse erhält derzeit widersprüchliche Signale», beschrieb Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets die Lage. «Einerseits sorgt die angespannte Lage im Nahen Osten für Unsicherheit, andererseits gibt es Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung.» Der Eurozonen-Leitindex ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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