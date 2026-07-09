ASML: Platzt das Pullback-Setup oder folgt die 2.000-USD-Explosion?

Rallye vor den Q2-Zahlen?

Rückblick

Das Chartbild von ASML zeigt einen Aufwärtstrend, der sich über das erste Halbjahr beschleunigt hat. Die Aktie hat eine starke Rallye hinter sich und stieg dynamisch von Regionen um 1.300 USD bis fast an die Marke von 2.000 USD. Nach dem Erreichen des lokalen Tops gab es einen technischen Rücksetzer in den Bereich des EMA 50.

ASML-Aktie: Chart vom 08.07.2026, Kürzel: ASML, Kurs: 1783.00 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Kerze von gestern ist der charttechnische Ausbruchstrigger. Ein nachhaltiges Überschreiten dieser Marke signalisiert, dass die Käufer die Kontrolle zurückgewinnen und die Korrektur beendet ist. Das Allzeithoch stellt den nächsten Zielbereich dar. Knapp unter dem jüngsten Korrekturtief und nahe der EMA-Unterstützung liegt das logische Niveau, um das Risiko zu begrenzen.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt die Aktie per Tageschlusskurs unter den EMA 50 würde dies ein klares technisches Verkaufssignal generieren. Der Pullback mutiert dann zu einer Trendwende nach unten.

Meinung

ASML hält als weltweit einziger Hersteller von EUV-Lithografiemaschinen (Extrem Ultraviolett) ein Quasi-Monopol und ist das wichtigste Fundament für den gesamten weltweiten Halbleiter- und KI-Boom. Der anhaltende Hunger nach Chips für künstliche Intelligenz sorgt dafür, dass die Auftragsbücher prall gefüllt sind. Die Nachfrage übersteigt nach wie vor das Angebot. Anleger blicken bereits gespannt auf den 15. Juli 2026, wenn ASML seine Ergebnisse für das zweite Quartal vorlegen wird.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 670.81 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.47 Mrd. USD

Meine Meinung zu ASML ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 09.07.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

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In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in ASML hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

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