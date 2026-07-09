Mit Grok 4.5 liefert SpaceXAI das bisher beste eigene KI-Modell, welches neben Cursor trainiert wurde und vor allem in den Bereichen Coding und agentische Aufgaben performen soll. Das hat einen stichhaltigen Grund. In die Reihe brandneuer KI-Modelle auf dem Markt reiht sich jetzt Grok 4.5 ein. Damit folgt eine weitere Option auf neue Modelle wie GPT-5.6 von OpenAI mit seinen Varianten Sol, Terra und Luna, Claude Sonnet 5 von Anthropic oder das neue ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n