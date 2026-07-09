Die SpaceX Aktie bleibt trotz der schnellen Aufnahme in den Nasdaq 100 unter Druck. Gleichzeitig überbieten sich Analysten mit teils sehr hohen Kurszielen. Die große Frage lautet, ob der Markt die Raumfahrt und KI Fantasie noch nicht einpreist oder ob die Erwartungen bereits zu weit gehen.Nasdaq 100 bringt keinen Schub Seit Dienstag ist SpaceX im Nasdaq 100 vertreten. Möglich wurde die schnelle Aufnahme nur vier Wochen nach dem Börsendebüt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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