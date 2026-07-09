Nach dem gigantischen Börsengang von SpaceX hat sich der Staub gelegt. Die Gemüter haben sich ein Stück weit abgekühlt. Entsprechend geriet der Aktienkurs des Raumfahrt- und KI-Unternehmens danach unter Druck. Nur noch wenig erinnert an die explosive Dynamik, die unmittelbar nach dem Börsengang herrschte - jede Aktie erliegt an der Börse irgendwann einmal der Schwerkraft, auch die SpaceX-Aktie.SpaceX nach dem Abverkauf Der Börsengang von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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