PepsiCo legt gemischte Q2-Zahlen vor. Ein starkes internationales Geschäft hievt den Umsatz über die Analystenerwartungen. In Nordamerika bremsen Inflation und hohe Benzinpreise den Konsum spürbar aus. Trotz des US-Gegenwinds hält der Getränkeriese an der Jahresprognose fest.• Umsatz schlägt Erwartungen, Gewinn verfehlt knapp.• Nordamerika-Geschäft schwächelt wegen Inflation.• Jahresprognose bleibt trotz Gegenwind bestehen.PepsiCo meldet gemischte Ergebnisse für das zweite Quartal. Der Gesamtumsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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