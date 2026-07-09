Die Broadcom-Aktie stand in den vergangenen Wochen unter großem Abgabedruck. Vom Rekordhoch bei 495 US$ fiel der Kurs um fast -30% zurück und fand erst auf Höhe der 200-Tage-Linie einen Halt. In den letzten Tagen ging es für den Titel wieder aufwärts - auch dank einer positiven Nachrichtenlage. Apple sichert Milliardenumsätze bis 2031 Broadcom und Apple vertiefen ihre langjährige Partnerschaft mit einer bis 2031 laufenden Liefer- und Fertigungsvereinbarung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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