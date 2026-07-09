Novo Nordisk befindet sich in 2026 in einem Schicksalsjahr: Es gilt bei der aufkommenden Konkurrenz um Eli Lilly und kleineren Wettbewerbern zu zeigen, dass man einerseits führend im Diabetesmarkt bleibt. Andererseits muss der dänische Pharmaspezialist beweisen, dass man auch im Adipositas-Segment nach wie vor eine Rolle spielt und vom Wachstum profitieren kann. Nun gibt es nun eine neue Meldung aus Singapur, die ein kleineres Potenzial verspricht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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