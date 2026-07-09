Die Renk-Aktie befindet sich seit ihrem Hoch im Oktober bei rund 90 € in einem ausgeprägten Abwärtstrend. Zwar kommt es immer wieder zu kräftigen Erholungsbewegungen, doch bislang konnten diese den übergeordneten Trend nicht drehen. Am Donnerstag verliert sie aktuell -5,2% und steht bei 43,30 €. Stellt sich jetzt die Frage: Bietet das aktuelle Kursniveau bereits eine attraktive Einstiegschance? Rüstungssektor im wechselnden Marktumfeld Nach der starken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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