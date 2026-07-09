Die Evotec-Aktie steht derzeit weiter im Zeichen der strategischen Neuausrichtung des Hamburger Biotechnologieunternehmens. Nach einem schwachen Jahresverlauf bewegt sich der Kurs um die Marke von 5 Euro und bleibt anfällig für kurzfristige Schwankungen. Im Mittelpunkt steht das Transformationsprogramm "Horizon", mit dem Evotec seine Kostenbasis deutlich senken, Standorte bündeln und die Profitabilität verbessern will. Das Management sieht darin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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