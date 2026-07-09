FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) haben am Donnerstag ihre zur Wochenmitte erlittenen Verluste etwas ausgeweitet. Die Papiere des Autobauers fielen bis zum frühen Nachmittag um 1,8 Prozent auf 71,10 Euro und zählten damit zu den schwächsten Dax-Werten . Der deutsche Leitindex legte zuletzt moderat zu.

Der VW-Aufsichtsrat berät über neue Sparpläne des Konzernvorstands, IG Metall und Betriebsrat halten mit einem bundesweiten Aktionstag an allen Konzernstandorten dagegen.

Die Pläne von Volkswagen mit Stellenstreichungen und mögliche Werksschließungen könnten laut Analyst Patrick Hummel von der Bank UBS zu Umbaukosten in Milliardenhöhe führen. Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs aus China sieht der Experte zudem das Risiko einer Gewinnwarnung für den Automobilhersteller. "Restrukturierung ist das Gebot der Stunde" für europäische Autohersteller, doch Volkswagen stehe vor der größten Herausforderung, sagte Hummel in einer Telefonkonferenz.

In dem europaweit schwachen Umfeld für Automobilaktien büßten Mercedes-Benz und BMW jeweils 0,7 Prozent ein./la/jha/