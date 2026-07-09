EQS-News: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende
Ergebnisse der Hauptversammlung der AT&S
Leoben - Die heutige 32. ordentliche Hauptversammlung der AT & S Austria Technologie und Systemtechnik Aktiengesellschaft (AT&S) hat beschlossen, für das Geschäftsjahr 2025/26 keine Dividende auszuzahlen. Zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2026/27 wurde die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH bestellt.
Auch alle sonstigen zur Beschlussfassung vorgelegten Tagesordnungspunkte wurden von den bei der Hauptversammlung vertretenen Aktionären und Aktionärinnen angenommen. Die Abstimmungsergebnisse der ordentlichen AT&S-Hauptversammlung 2026 finden Sie unter www.ats.net.
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft - Advanced Technologies & Solutions
AT&S ist ein global führender Anbieter von hochwertigen IC-Substraten und Leiterplatten. Das Unternehmen entwickelt und produziert innovative Verbindungstechnologien für digitale Schlüsselindustrien: mobile Endgeräte, Automotive & Aerospace, Industrial, Medical sowie High-Performance Computing für KI-Anwendungen. Mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring), China (Shanghai, Chongqing), Malaysia (Kulim) und Indien (Nanjangud) sowie einem europäischen Kompetenzzentrum für R&D und IC-Substrat-Produktion in Leoben gestaltet AT&S den digitalen Wandel aktiv mit - durch zukunftsweisende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit etwa 14.000 Mitarbeiter. Weitere Infos auch unter www.ats.net
Medien-Download:
Im AT&S Media Portal https://ats.canto.de/v/press finden Sie stets aktualisiertes Bildmaterial zu AT&S.
Medienkontakt AT&S:
Gerald Reischl, Vice President Corporate Communications
Kontakt Investor Relations:
Philipp Gebhardt, Vice President Investor Relations
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
09.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
|Fabriksgasse 13
|8700 Leoben
|Österreich
|Telefon:
|+43 (1) 3842200-0
|E-Mail:
|ir@ats.net
|Internet:
|www.ats.net
|ISIN:
|AT0000969985, AT0000A09XXX
|WKN:
|922230
|Indizes:
|ATX
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2363512
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2363512 09.07.2026 CET/CEST