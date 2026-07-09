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Ergebnisse der Hauptversammlung der AT&S



09.07.2026 / 14:37 CET/CEST

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Ergebnisse der Hauptversammlung der AT&S

Leoben - Die heutige 32. ordentliche Hauptversammlung der AT & S Austria Technologie und Systemtechnik Aktiengesellschaft (AT&S) hat beschlossen, für das Geschäftsjahr 2025/26 keine Dividende auszuzahlen. Zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2026/27 wurde die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH bestellt. Auch alle sonstigen zur Beschlussfassung vorgelegten Tagesordnungspunkte wurden von den bei der Hauptversammlung vertretenen Aktionären und Aktionärinnen angenommen. Die Abstimmungsergebnisse der ordentlichen AT&S-Hauptversammlung 2026 finden Sie unter www.ats.net. AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft - Advanced Technologies & Solutions AT&S ist ein global führender Anbieter von hochwertigen IC-Substraten und Leiterplatten. Das Unternehmen entwickelt und produziert innovative Verbindungstechnologien für digitale Schlüsselindustrien: mobile Endgeräte, Automotive & Aerospace, Industrial, Medical sowie High-Performance Computing für KI-Anwendungen. Mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring), China (Shanghai, Chongqing), Malaysia (Kulim) und Indien (Nanjangud) sowie einem europäischen Kompetenzzentrum für R&D und IC-Substrat-Produktion in Leoben gestaltet AT&S den digitalen Wandel aktiv mit - durch zukunftsweisende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit etwa 14.000 Mitarbeiter. Weitere Infos auch unter www.ats.net Medien-Download: Im AT&S Media Portal https://ats.canto.de/v/press finden Sie stets aktualisiertes Bildmaterial zu AT&S. Medienkontakt AT&S: Gerald Reischl, Vice President Corporate Communications

Tel: +43 3842 200 4252; Mobil: +43 664 8859 2452; g.reischl@ats.net Kontakt Investor Relations: Philipp Gebhardt, Vice President Investor Relations

Tel: +43 3842 200 2274; Mobile: +43 664 7800 2274; p.gebhardt@ats.net AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

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