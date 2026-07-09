UniCredit baut Commerzbank-Position weiter aus

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Nach den veröffentlichten Angaben von UniCredit und Commerzbank stehen die gemeldeten Beteiligungs- und Annahmequoten im Mittelpunkt.



UniCredit hat am Morgen mitgeteilt, sich über ein Tauschangebot einen Anteil von bis zu fast

48 % an den Commerzbank-Aktien sowie knapp 50 % der Stimmrechte gesichert zu haben. Damit rückt die Beteiligungsfrage erneut in den Mittelpunkt.



Die Commerzbank äußerte Zweifel an der von UniCredit genannten Annahmequote. Nach Angaben der Commerzbank hätten weniger als rund 2 % der institutionellen und privaten Aktionäre das Angebot angenommen. Ein wesentlicher Teil der von UniCredit kommunizierten Annahmequote von etwa 18 % entfalle nach Darstellung der Commerzbank auf Banken und andere Parteien aus dem Umfeld von UniCredit.



Die Commerzbank erklärte zudem, Vorstand und Aufsichtsrat stünden einem konstruktiven Dialog mit UniCredit weiterhin offen gegenüber. Synergien aus einem möglichen Zusammenschluss seien aus Sicht der Bank vor allem bei einer einvernehmlichen Lösung unter Einbindung der Unternehmensführung, der Arbeitnehmervertretungen sowie der Bundesregierung als einem der größten Aktionäre realistisch erreichbar.











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Quelle: HSBC









UniCredit hat am Morgen mitgeteilt, sich über ein Tauschangebot einen Anteil von bis zu fast48 % an den Commerzbank-Aktien sowie knapp 50 % der Stimmrechte gesichert zu haben. Damit rückt die Beteiligungsfrage erneut in den Mittelpunkt.Die Commerzbank äußerte Zweifel an der von UniCredit genannten Annahmequote. Nach Angaben der Commerzbank hätten weniger als rund 2 % der institutionellen und privaten Aktionäre das Angebot angenommen. Ein wesentlicher Teil der von UniCredit kommunizierten Annahmequote von etwa 18 % entfalle nach Darstellung der Commerzbank auf Banken und andere Parteien aus dem Umfeld von UniCredit.Die Commerzbank erklärte zudem, Vorstand und Aufsichtsrat stünden einem konstruktiven Dialog mit UniCredit weiterhin offen gegenüber. Synergien aus einem möglichen Zusammenschluss seien aus Sicht der Bank vor allem bei einer einvernehmlichen Lösung unter Einbindung der Unternehmensführung, der Arbeitnehmervertretungen sowie der Bundesregierung als einem der größten Aktionäre realistisch erreichbar.In dieser Masterclass erfahren Sie alles, was Sie über die Grundlagen der Börse wissen müssen - von den ersten Schritten bis hin zu fortgeschrittenen Strategien mit Zertifikaten und professionellem Money Management. Am Ende wartet ein Abschlusstest auf Sie, welcher Ihr Wissen nochmal vertiefen soll. Falls Sie diesen Abschlusstest erfolgreich bestehen, erhalten Sie ein persönliches HSBC-Masterclass-Zertifikat von uns! Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind!Quelle: HSBC





