Der Marktwert Solar hat sich im Juni gegenüber dem Mai von 3,163 auf 6,190 Cent pro Kilowattstunde nahezu verdoppelt. Gegenüber dem Juni 2025 hat sich der Marktwert mehr als verdreifacht. Damals lag er bei nur 1,843 Cent pro Kilowattstunde und erreichte den niedrigsten Stand im Vorjahr. Auch der durchschnittliche Spotmarktpreis erhöhte sich binnen Monatsfrist von 9,754 auf 10,952 Cent pro Kilowattstunde. Die Marktwerte für Wind an Land und auf See waren hingegen leicht rückläufig und lagen bei knapp unter 8 Cent pro Kilowattstunde, wie aus der Veröffentlichung der Übertragungsnetzbetreiber auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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