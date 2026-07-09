Zürich - ServiceNow veranstaltete kürzlich ihren jährlichen AI Summit im Circle Convention Center in Zürich. Gegen 600 Teilnehmende aus der Schweiz und dem internationalen Umfeld informierten sich über die neuesten Entwicklungen rund um die ServiceNow AI Plattform und deren Einsatz in den Bereichen Kundenmanagement, Personalwesen, Risikomanagement und IT. Themenschwerpunkte waren dabei die Rolle von AI Agents, autonomen Workflows, Datenmanagement ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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