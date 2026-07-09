Trotz zunehmender militärischer Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran werden die US-Aktienmärkte am Donnerstag moderat im Plus erwartet. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,03 Prozent höher auf 52.365 Punkte. Den technologielastigen Nasdaq 100 sieht IG 1,05 Prozent im Plus bei 29.560 Zählern. Nach den massiven Luftangriffen des US-Militärs wächst im Iran die Sorge vor einer Rückkehr zum offenen Krieg. Die USA bombardierten nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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