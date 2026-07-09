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Great Atlantic Salt Project: Atlas Salt informiert über den aktuellen Stand der Bauarbeiten, Genehmigungsverfahren und der Unternehmensentwicklung



09.07.2026 / 15:32 CET/CEST

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St. George's, Neufundland und Labrador--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 9. Juli 2026) - Atlas Salt Inc. (TSXV: SALT) (OTCQX: SALQF) (FSE: 9D00) ("Atlas Salt" oder das "Unternehmen") informiert über den aktuellen Stand der Bauarbeiten, der Genehmigungsverfahren und der Finanzierung des Great Atlantic Salt Project (das "Projekt"). Nach Beginn der Vorarbeiten, die am 27. Februar 2026 angekündigt wurden, ist das Projekt in die aktive Bauphase übergegangen, wobei die vom Unternehmen beauftragte Firma für die oberirdischen Erdarbeiten mobilisiert wurde und die Erdarbeiten bereits begonnen haben. Zusammenfassung der wichtigsten Punkte On Grade Construction und andere Auftragnehmer wurden mobilisiert und die Vorarbeiten haben begonnen.

In der Baugenehmigung der Gemeinde St. George's wurde der gesamte Umfang der Vorarbeiten mit einer einzigen Genehmigung autorisiert; dies vereinfacht den Prozess aktuell und auch in Zukunft.

Es gelten alle bereits festgelegten Umwelt- und Sicherheitsvorkehrungen" wobei Maßnahmen zum Schutz der Vogelwelt getroffen wurden.

Die Projektfinanzierung schreitet zügig voran und verläuft planmäßig, und potenzielle Kreditgeber und strategische Partner haben bereits ihr Interesse bekundet.

Mehrere Kreditgeber und Finanzierungspartner befinden sich in einem aktiven Due-Diligence-Prozess. Nolan Peterson, Präsident und CEO von Atlas Salt, kommentierte: "Die letzten Monate bei Atlas waren sehr arbeitsreich und produktiv, und ich freue mich, die Stakeholder über unsere Fortschritte zu informieren. Die Bauarbeiter sind vor Ort, unsere Baugenehmigung für das gesamte Vorarbeiten-Programm wurde von der Gemeinde bestätigt und der Finanzierungsprozess läuft bereits. Somit ist das Great Atlantic Salt Project nun endgültig von der Planungsphase in die Ausführungsphase übergegangen. "Die Disziplin, mit der unser Team vor Ort arbeitet - mit messbaren Fortschritten, einer soliden Sicherheitsbilanz und einer aktiven Umweltüberwachung -, ist dieselbe Disziplin, die wir auch bei der tatsächlichen Bauausführung an den Tag legen werden, und sie ist der Grund für das starke Interesse, das wir bereits in dieser frühen Phase seitens der Finanzwelt verzeichnen." Baufortschritt der Vorarbeiten Die von Atlas Salt beauftragte Firma für die oberirdischen Erdarbeiten, On Grade Construction, hat Anfang Mai ihre Arbeiten vor Ort aufgenommen und führt das genehmigte Programm für die Vorarbeiten derzeit aktiv durch. Zu den bisherigen Maßnahmen zählen die Beseitigung der Vegetation, Rodungsarbeiten und Erdarbeiten auf dem gesamten Projektgelände sowie die Errichtung einer provisorischen Entwässerungsinfrastruktur und Erosions- und Sedimentschutzvorrichtungen. In den kommenden Monaten und vorbehaltlich der Wetter- und Baustellenbedingungen erwartet das Unternehmen, dass das Programm der Vorarbeiten von den ersten Rodungs- und Erdarbeiten zum letzten Teil des genehmigten Bauvorhabens übergehen wird. Zu den geplanten Maßnahmen gehören: Bau der Haupt- und Nebenzufahrtsstraßen sowie des Straßennetzes auf dem Gelände

Einrichtung von Bau-Abstellplätzen und provisorischen Einrichtungen

Fortschreitende Erdarbeiten zur Gestaltung der Geländeterrassen, der Fundamente für die Halde für den gesamten Betriebszeitraum sowie der Auffang- und Umleitungsgräben, zusammen mit den äußeren Bermen und Umzäunungen, die die bebaute Fläche begrenzen.

Vor Beginn und während der gesamten Dauer dieser Arbeiten werden weiterhin Vorrichtungen zum Umweltschutz- und Sediment- sowie Erosionsschutz installiert und instand gehalten. Dieses Programm soll die Infrastruktur schaffen, so dass die Bauausführung einsetzen kann, sobald die Projektfinanzierung weiter vorangeschritten ist. Vor Beginn der Beseitigung der Vegetation beauftragte Atlas Salt die Firma Strum Consulting damit, während der Ankunftszeit der Zugvögel im Frühjahr im genehmigten Rodungsgebiet eine umfassende Bestandsaufnahme der Vogelnester durchzuführen. Die Beseitigung der Vegetation begann erst, nachdem die Kontrollen bestätigten, dass sich keine aktiven Nester im geplanten Gebiet befanden. Ein Protokoll zum Schutz von Nestern, das von ICI Innovations überwacht und vom Personal vor Ort unterstützt wird, bleibt während des gesamten Rodungsprogramms gemäß dem genehmigten Umweltschutzplan des Projekts bestehen. Fortschritte bei der Regulierung und dem Genehmigungsverfahren Am 30. April 2026 erteilte die Gemeinde St. George's ("die Gemeinde") der Atlas Salt eine Baugenehmigung, mit der der Beginn der Erschließungsarbeiten im Rahmen des Programms der Vorarbeiten des Projekts autorisiert wurde. Nach Rücksprache mit der Gemeinde wurde schriftlich bestätigt, dass die Baugenehmigung den gesamten Umfang der in dem genehmigten Plan für die Vorarbeiten der Minenentwicklung und dem Plan für Sanierung und Stilllegung festgelegten Maßnahmen umfasst und nicht nur die Rodung und großflächige Erdarbeiten. Die Gemeinde bestätigte, dass die Genehmigung den vollständigen Umfang der Vorarbeiten abdeckt. Vor dieser Bestätigung rechnete das Unternehmen damit, dass es mehrere Anträge für jede kleinere Arbeitsetappe beim Bauamt einreichen müsste. Dies bestätigt nun, dass das Unternehmen das vollständige Vorarbeiten-Programm unter einer einzigen bestehenden kommunalen Genehmigung vorantreiben kann, anstatt für jede Baumaßnahme separate Baugenehmigungen beantragen zu müssen. Dieser optimierte Prozess dürfte den Aufwand für die Genehmigungsverfahren des gesamten Projekts in den kommenden Jahren erheblich reduzieren. Das Unternehmen betrachtet die Bestätigung der Gemeinde als direkten Ausdruck der starken und anhaltenden Unterstützung, die das Projekt in St. George's und der umliegenden Region weiterhin genießt, sowie der konstruktiven Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen und der Gemeinde. Aktuelles zur Projektfinanzierung Atlas Salt treibt die Projektfinanzierungsaktivitäten für das Great Atlantic Salt Project mit Unterstützung seines Finanzierungsberaters Endeavour Financial weiter voran. Wie bereits bekannt gegeben, strebt das Unternehmen vorrangig besicherte Kredite in Höhe von etwa 350 Millionen bis 400 Millionen US-Dollar an, mit der Möglichkeit zusätzlicher nachrangiger Kredite, die auf der am 30. September 2025 veröffentlichten aktualisierten Machbarkeitsstudie ("UFS") basieren, die einen NPV8 nach Steuern von 920 Millionen US-Dollar, einen IRR nach Steuern von 21,3 %, eine Amortisationszeit von 4,2 Jahren bei einer gleichbleibenden Produktionsrate von 4,0 Millionen Tonnen pro Jahr und einen freien Cashflow von rund 188 Millionen US-Dollar nach Steuern über eine Lebensdauer der Mine von 25 Jahren ergab. Das Unternehmen hat den Markt nun erschlossen und Interessensbekundungen von potenziellen Kreditgebern, Lieferantenfinanzierungspartnern und strategischen Finanzierungspartnern aus verschiedenen Jurisdiktionen erhalten. Mehrere Interessenten arbeiten derzeit im Rahmen des im Unternehmen etablierten Due-Diligence-Prozesses. Zu den parallel laufenden Arbeitsbereichen gehört die kontinuierliche Zusammenarbeit mit Exportkreditagenturen. Alle Diskussionen bleiben unverbindlich und das Unternehmen wird bei wesentlichen Entwicklungen weitere Informationen bekanntgeben. Beauftragung von Outside the Box Capital Das Unternehmen gibt bekannt, dass es Outside The Box Capital Inc. ("Outside The Box Capital" oder "OTB"), ein in Oakville, Ontario, ansässiges Unternehmen für Marketingdienstleistungen, das börsennotierten Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Investorenbewusstsein und digitalem Marketing anbietet, mit der Erbringung von Marketing- und Vertriebsdienstleistungen beauftragt hat. Zu den Dienstleistungen gehören die Planung und Verbreitung von unternehmensgenehmigtem Content über Social-Media-Kanäle, die Steigerung des Investorenbewusstseins sowie die Erstellung von Feature-Beiträgen auf Medienkanälen. Der Auftrag hat eine Laufzeit von sechs Monaten ab dem Datum dieser Pressemitteilung. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 150.000 US-Dollar zuzüglich der anfallenden Steuern und sind zum Zeitpunkt des Inkrafttretens aus dem allgemeinen Betriebskapital des Unternehmens zu begleichen. Die Vergütung enthält keine leistungsabhängigen Komponenten und Outside The Box Capital erhält keine Aktien oder Optionen. Outside The Box Capital hat keine direkte Beziehung zu dem Unternehmen, außer wie in dieser Pressemitteilung dargelegt. Nach Kenntnis des Unternehmens besitzt Outside The Box Capital keine Wertpapiere von Atlas Salt und hat auch kein Recht, solche Wertpapiere zu erwerben, kann aber während der Laufzeit des Vertrags Aktien erwerben. Die Beauftragung von Outside The Box Capital unterliegt weiterhin der Genehmigung der TSX Venture Exchange. Weitere Informationen und aktuelle Updates finden Sie auf https://atlassalt.com . Über Atlas Salt Atlas Salt entwickelt Nordamerikas modernste Salzmine und verpflichtet sich zu verantwortungsvollen und nachhaltigen Abbaumethoden. Das Unternehmen setzt seinen Schwerpunkt auf Innovation und Effizienz und ist somit bestens aufgestellt, wesentliche Beiträge zum nordamerikanischen Salzmarkt zu leisten und dabei gleichzeitig seinen Werten der Umweltverantwortung und des gesellschaftlichen Engagements treu zu bleiben. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Nolan K. Peterson, CEO und Direktor

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+1 (709) 275-2009 Wir berufen uns auf das "Safe-Harbor"-Abkommen. Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Informationen Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen in Bezug auf die Beauftragung von Outside The Box Capital und die erwarteten Vorteile der Marketing- und Vertriebsdienstleistungen; die Beschaffung von Finanzmitteln; die Fertigstellung, Lieferung und den Zeitplan von Projektkomponenten und -anforderungen sowie die damit verbundenen Analysen und Annahmen. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel an der Verwendung von Wörtern wie "glaubt", "könnte", "plant", "wird", "erwartet", "beabsichtigt", "könnte", "schätzt", "erwartet", "prognostiziert", "geht davon aus" und ähnlichen Ausdrücken sowie deren Verneinungen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten oder in den zukunftsgerichteten Informationen implizierten Ergebnissen abweichen. Die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens basieren auf folgenden Annahmen: Das Unternehmen wird in der Lage sein, alle erforderlichen Genehmigungen für das "Great Atlantic Salt"-Projekt und den Marketingvertrag zu erhalten; die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen werden sich nicht wesentlich nachteilig verändern; das Unternehmen wird in der Lage sein, die erforderlichen Finanzmittel zu beschaffen, und der Vertrag über Marketingdienstleistungen wird wie geplant umgesetzt. Zu den Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen, zählen unter anderem: das Ausbleiben der Genehmigung der TSX Venture Exchange für die Vermarktungsmaßnahme; das Scheitern, die erforderlichen Finanzmittel zu beschaffen; Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen, geschäftlichen und politischen Bedingungen; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften; die Einhaltung umfangreicher staatlicher Vorschriften sowie weitere Risiken, die in den auf SEDAR+ eingereichten öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens beschrieben sind. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die vorstehende Auflistung der Risikofaktoren nicht vollständig ist. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Aufgrund der in dieser Mitteilung enthaltenen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen sollten Investoren sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen gelten ausdrücklich für alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen. Um die Originalversion dieser Pressemitteilung anzusehen, bitte besuchen Sie: https://www.newsfilecorp.com/release/304578 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents https://www.newsfilecorp.com/release/304578

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