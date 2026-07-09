Zug - Während Tech-Riesen für den weltweiten KI-Boom immer mehr stromfressende Rechenzentren bauen, kommt eine nachhaltige Alternative aus der Schweiz. Die in Zug ansässige Acurast Association löst das Problem mittels ungenutzter Smartphones, die ohnehin in unseren Schubladen liegen. Anstatt teure neue Serverfarmen zu errichten, erweckt das dezentrale Netzwerk ungenutzte Hardware als klimaschonende "Cloud in der Hosentasche" zu neuem Leben. Das Netzwerk ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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