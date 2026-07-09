In der kanadischen Provinz British Columbia dürfen Fahrassistenzsysteme nur unterstützen, aber nicht die Kontrolle übernehmen. Vor diesem Hintergrund wirft ein virales Video auch rechtliche Fragen auf. Im Internet sorgt derzeit ein Video aus Kanada für Aufsehen: Es zeigt eine Tesla-Fahrerin, die auf einer Autobahn am Steuer eingeschlafen sein soll. Ihr Körper ist deutlich sichtbar eingesunken, der Blick zur Seite gerichtet. Wie der kanadische Nachrichtensender ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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