© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIApple testet Speicherchips von CXMT. Gleichzeitig plant der chinesische Hersteller einen Milliarden-Börsengang und will den Weltmarkt angreifen.Der chinesische Speicherchip-Hersteller CXMT treibt seine Expansion mit hohem Tempo voran. Das Unternehmen beginnt am 15. Juli mit dem Bookbuilding für seinen Börsengang in Shanghai und will dabei 29,5 Milliarden Yuan (rund 3,8 Milliarden Euro) einwerben. Die Zeichnungsfrist für Investoren startet am 16. Juli, wie aus Börsenunterlagen hervorgeht. Der Erlös soll nach Angaben des Unternehmens in den Ausbau der Produktion sowie in neue Fertigungstechnologien fließen. CXMT zählt inzwischen zum viertgrößten Hersteller von DRAM-Speicherchips weltweit - …
Enthaltene Werte: US0378331005,US5951121038,US7960502018,US78392B1070Den vollständigen Artikel lesen
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