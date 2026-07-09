© Foto: Eibner-Pressefoto/Florian Wiegand - Eibner-PressefotoDie US-Börsen legen am Donnerstag zu und auch der DAX zieht wieder kräftig an. Trotz der Eskalation im Nahen Osten fallen die Ölpreise klar. Gold und Silber steigen.Die US-Märkte haben im frühen Handel an der Wall Street leicht zugelegt (Stand 16:45 Uhr). Der S&P 500 zog um rund 0,3 Prozent an, während es für den Dow Jones um 0,2 Prozent aufwärts ging. Der Nasdaq 100 tendiert rund 0,4 Prozent fester. PepsiCo Quartalszahlen berichtet. Der Getränke- und Snackspezialist steigerte Umsatz und Gewinn deutlich und bestätigte seine Jahresziele. Die Aktie steigt im US-Handel um 4,1 Prozent. SpaceX erholte sich um 0,4 Prozent, nachdem die Aktie am Mittwoch den zweiten Tag in Folge unter dem …
Enthaltene Werte: US0378331005,DE0007030009,DE0007297004,DE0007664039,DE0008469XXX,DE0008467XXX,DE0009653XXX,EU0009652XXX,US2605661XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,2455711,2455717,KRD020020XXX,HK0000004XXX,XC0007924XXX,CNM000000XXX,BTC~USD,ETH~USD,DE000ZEAL241,DE000A3ENQ51,JP3236330001Den vollständigen Artikel lesen
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