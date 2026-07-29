EQS-News: ZEAL Network SE
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht
Einladung zum Earnings Call der ZEAL Network SE
29.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ZEAL Network SE
|Straßenbahnring 11
|20251 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)40 8090360-42
|Fax:
|+49 (0)40 822239-77
|E-Mail:
|office@zealnetwork.de
|Internet:
|www.zealnetwork.de
|ISIN:
|DE000ZEAL241
|WKN:
|ZEAL24
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; BX
|LEI Code:
|391200EIRBXU4TUMMQ46
|EQS News ID:
|2373764
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2373764 29.07.2026 CET/CEST