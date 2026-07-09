Kaum eine Technologie steht derzeit so sehr im Zentrum der Energiewende wie Batteriespeicher. Sie sollen Haushalte gegen steigende Strompreise absichern, Solarstromüberschüsse aufnehmen, Netze entlasten, und Wärmepumpen und Elektroautos intelligent steuern. Dabei verändert sich gerade die Rolle des Heimspeichers grundlegend. Lange Zeit war seine Aufgabe, tagsüber überschüssigen Solarstrom zu speichern und am Abend wieder abzugeben. Doch dieses Modell gerät zunehmend an seine Grenzen. Gleichzeitig zeichnet sich bereits die nächste Entwicklungsstufe ab. In Politik und Branche wird intensiv darüber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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