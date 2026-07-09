Washington hat unserem Sohn 1.000 Dollar in sein neues Depot geschenkt. Lukas ist 3 Monate alt und hat schon einen ETF im Wert von 1.000 Dollar. Das ist ein super Start ins Leben, finde ich. So hilft man seinen Bürgern, Geld frühzeitig für sich arbeiten zu lassen, so dass man nicht mit leeren Taschen dasteht. So lernen Kinder und Jugendliche die Finanzmärkte kennen. Das sogenannte Trump-Depot arbeitet steuerfrei, ich habe darüber schon im Blog geschrieben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer