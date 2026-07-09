Freienbach SZ/Dubai/Hanoi - T-LINK plant einen SWISS Pavilion für Schweizer Ausstellende an der GITEX AI Vietnam im November. Die Messe wird vom Dubai World Trade Center organisiert. Sie erwartet über 850 Ausstellende und über 20'000 Teilnehmende. Vietnam ist ein prioritärer Partner der Schweiz in Südostasien. GITEX Global expandiert nach Vietnam. Die weltgrösste IT-Messe organisiert am 26. und 27. November die GITEX AI Vietnam. Der GITEX-Träger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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