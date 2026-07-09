Der Bundestag hat am späten Donnerstagnachmittag über den Gesetzentwurf der Bundesregierung "zur Sicherung der Versorgungssicherheit Strom und zur Bereitstellung neuer Kapazitäten und zur Änderung der Besonderen Gebührenverordnung BNetzA" diskutiert und abgestimmt. Das sogenannte Strom-VKG ist dabei mit den Stimmen der Regierungskoalition von CDU, CSU und SPD angenommen worden. Die Opposition - also AfD, Grüne und Linke - stimmte gegen den Entwurf. Der Wirtschaftsausschuss des Bundestages hatte zuvor noch kleine Änderungen am Ursprungsentwurf der Bundesregierung vorgenommen. Das sieht vor, Reservekraftwerke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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