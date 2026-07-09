DJ Aktien Schweiz leicht erholt - Sandoz und Galderma steigen in SMI auf

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Donnerstag einen Teil der Vortagesverluste wieder aufgeholt. Vor allem die Abgaben bei den defensiven Index-Schwergewichten verhinderten aber eine deutlichere Erholung. Im Fokus blieben weiter die Entwicklungen im Nahen Osten. Zwar setzten beide Kriegsparteien USA und Iran den militärischen Schlagabtausch über Nacht fort, doch scheinen Anleger nicht sonderlich beunruhigt zu sein. Denn US-Präsident Donald Trump machte klar, dass er keine vollständige Wiederaufnahme des Krieges plane.

"Wie man Schlagzeilen interpretiert, dass die Waffenruhe vorbei ist, ist jetzt ein zentrales Gesprächsthema. Für den Moment betrachten wir dies als eine kurzfristige Umkehr. Wir haben keinen Einblick in die Verhandlungen hinter den Kulissen, gehen aber weiterhin davon aus, dass Präsident Trump darauf fokussiert ist, diesen Konflikt zu beenden", sagte Aktienstratege Scott Chronert von der Citi. Der Ölpreis zeigte sich mit den Entwicklungen volatil und pendelte zwischen leichten Gewinnen und Verlusten.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 14.215 Punkte und schloss damit in der Nähe seines Tageshochs. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursgewinner und 8 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 20,53 (zuvor: 22,31) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten verloren Novartis und Nestle 1,3 bzw. 1,0 Prozent. Dagegen legten Roche um 0,2 Prozent zu. Für die Aktien von Barry Callebaut ging es um 4,1 Prozent nach unten. Beim schweizerischen Schokoladenhersteller sah es durchwachsen aus: Die vorausgegangene Explosion der Schokoladenpreise hat den Absatz auf Jahressicht deutlich fallen lassen. Ein Lichtblick war aber das jüngste Quartal mit einer leichten Erholung.

Die Aktien von Comet Holding sprangen um 11,7 Prozent nach oben. Die Bank of America hat die Einstufung auf "Buy" von zuvor "Underweight" angehoben. Der Umsatz von Comet Holding dürfte bis 2028 stark wachsen, da der Konzern vom Ausbau der Fertigungskapazitäten für Speicherchips profitiere, so die Analysten. Das Unternehmen stellt Komponenten für die Herstellung von Speicherchips her. Da Unternehmen auf die KI-getriebene Nachfrage reagierten und neue Fabriken für Speicherchips entwickelten, werde Comet angesichts seiner großen Kapazität zur Bewältigung neuer Aufträge profitieren, so die Analysten weiter.

Der Indexbetreiber SIX ändert zudem die Zusammensetzung des SMI. Die Aktien des Biosimilarherstellers Sandoz (-0,9%) und die des Dermatologiespezialisten Galderma (-0,4%) werden in den 20 Werte umfassenden Index aufgenommen. Platz machen müssen dafür die Logistikaktie Kühne + Nagel (+0,2%) und der Telekommunikationstitel Swisscom (-0,7%). Die Änderungen werden mit Beginn des Handels am 21. September umgesetzt.

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July 09, 2026 11:44 ET (15:44 GMT)

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