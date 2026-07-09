Der Bundestag hat das Strom-Versorgungssicherheits- und Kapazitätsgesetz (StromVKG) beschlossen und dabei Änderungen an den Ausschreibungsbedingungen vorgenommen. Nach Einschätzung des Bundesverbands Solarwirtschaft verbessern sich damit die Teilnahmebedingungen für Batteriespeicher. Der Verband sieht jedoch weiterhin strukturelle Vorteile für Gaskraftwerke. StromVKG: Bundestag passt Ausschreibungsregeln anDer Deutsche Bundestag hat Änderungen am Strom-Versorgungssicherheits- und Kapazitätsgesetz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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