Chart stark, Geschäft top, Analysten optimistisch: Apple ragt derzeit im Tech-Sektor heraus und steht kurz vor dem nächsten Allzeithoch. Trotzdem gibt es ein Problem, das der iPhone-Konzern so noch nie erlebt hat: Die Speicherpreise explodieren. Die große Frage: Kann Apple die Preisaufschläge durchsetzen, ohne die Nachfrage abzuwürgen? DER AKTIONÄR macht den Rundum-Check und zeigt, wo das Unternehmen von Tim Cook einen Trumpf auf der Hand hat.Den vollständigen Artikel lesen ...
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