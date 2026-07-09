Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Donnerstag vom Rückschlag des Vortages etwas erholt. Angeführt von starken Tech-Werten und avancierenden UBS-Titeln rückte der Leitindex SMI zurück über die Marke von 14'200 Punkten. Gebremst wurde er allerdings von der Schwäche der Schwergewichte Nestlé und Novartis. Derweil blieb die Stimmung angesichts der zunehmenden Spannungen im Nahen Osten unter den Anlegerinnen und Anlegern von Vorsicht geprägt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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