Paris / London / Zürich - Nach einer bislang schwachen Börsenwoche wegen des eskalierenden Nahost-Konflikts haben Europas Aktienmärkte am Donnerstag zu einer Erholung angesetzt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 1,28 Prozent und schloss bei 6.284,27 Punkten. Er hatte in den vergangenen drei Tagen gut drei Prozent eingebüsst. «Die Börse erhält derzeit widersprüchliche Signale», beschrieb Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab