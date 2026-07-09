Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Donnerstag mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu telefoniert. Das teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Abend mit.
"Beide tauschten sich insbesondere zur Lage in Libanon sowie in den Palästinensischen Gebieten aus", sagte er nach dem Gespräch. Der Bundeskanzler habe betont, Schritte hin zu einer faktischen Teilannexion des Westjordanlandes dürfe es nicht geben.
"Er unterstrich zudem die Bedeutung des Rahmenabkommens zwischen den USA und Iran als beste Chance für Stabilität in der Region", sagte Kornelius.
"Beide tauschten sich insbesondere zur Lage in Libanon sowie in den Palästinensischen Gebieten aus", sagte er nach dem Gespräch. Der Bundeskanzler habe betont, Schritte hin zu einer faktischen Teilannexion des Westjordanlandes dürfe es nicht geben.
"Er unterstrich zudem die Bedeutung des Rahmenabkommens zwischen den USA und Iran als beste Chance für Stabilität in der Region", sagte Kornelius.
© 2026 dts Nachrichtenagentur