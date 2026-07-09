91 der Fans geben an, dass die neue Übertragungstechnologie das Erlebnis der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 dynamischer gemacht hat

Eine neue internationale Studie von Lenovo zeigt, dass technologische Fortschritte die Art und Weise, wie Fans die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 erleben, grundlegend verändern und den Zuschauern das Gefühl geben, näher am Geschehen zu sein als je zuvor.

Laut einer Umfrage unter Fußballfans in Australien, Kanada, Indien, Großbritannien und den USA geben 87 an, dass die Technologie ihr Seherlebnis verbessert, und 84 berichten, dass die actionnahen Kameraperspektiven ihnen das Gefühl geben, direkt auf dem Spielfeld zu stehen.

Diese beispiellose Sicht auf das Spiel wird durch Referee View beschleunigt, eine von Lenovo-KI unterstützte Funktion, die den Zuschauern einen Blick aus der Ich-Perspektive des Schiedsrichters auf das Spiel ermöglicht.

Die Untersuchung ergab ferner:

Mehr als drei Viertel (76 %) der Zuschauer der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft haben "Referee View" gesehen oder davon gehört, und 91 sagen, dass die Perspektive aus nächster Nähe ansprechend ist.

88 geben an, dass flüssiges, stabiles Bildmaterial ein wichtiger Bestandteil beim Anschauen von Sportübertragungen ist, und fast alle Fans (98 %) sagen, dass eine klare Bildqualität beim Anschauen dieser FIFA Fussball-Weltmeisterschaft wichtig war.

Die Fans zeigen großes Interesse an der Zukunft des "Close-to-the-Action"-Erlebnisses: 91 sind daran interessiert, mehr Technologien zu sehen, die immersive oder actionnahe Live-Sport-Erlebnisse schaffen.

"Die Einführung der 'Referee View' mit der KI-Bildstabilisierung von Lenovo hat das Fernseherlebnis weiter verbessert. Eine ruhige First-Person-Perspektive auf entscheidende Spielentscheidungen bringt ein unglaubliches Maß an Spannung und Transparenz auf den Bildschirm", sagte eine weibliche Umfrageteilnehmerin der Generation X aus Indien.

KI bringt Fans direkt auf den Platz

Referee View, das laut vorläufigen FIFA-Daten während des Turniers in über 220 Ländern weltweit durchschnittlich dreimal pro Spiel zum Einsatz kam, bietet den Zuschauern der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft eine Perspektive aus der Ich-Perspektive mitten im Geschehen dank einer leichten Kamera, die am Schiedsrichter befestigt ist. Während das Rohmaterial schnelllebig und manchmal unruhig ist, wandelt die KI-gestützte Videoanalyseplattform von Lenovo es automatisch in Echtzeit in flüssiges Video in Sendequalität um.

Die Plattform reduziert Verwacklungen um bis zu 60 und sorgt so für ein stabiles Seherlebnis, ohne dabei die Geschwindigkeit und Intensität des Spiels zu beeinträchtigen.

"Referee View bietet den Fans eine Perspektive, die bisher noch nie möglich war und das pünktlich zum größten Sportereignis der Welt", sagte Art Hu, Chief Information Officer bei Lenovo und Chief Technology Delivery Officer der Solutions and Services Group. "Durch die Kombination von KI mit fortschrittlicher Videoanalyse verwandeln wir schnell ablaufendes Filmmaterial in ein nahtloses Sendeerlebnis. Aufbauend auf Lenovos Arbeit in der Formel 1, wo Kameras unter einigen der härtesten Bedingungen im Sport eingesetzt werden, wenden wir dieses Know-how bei der Weltmeisterschaft an, um die Perspektive des Schiedsrichters in Echtzeit sendefertig zu machen."

Die Begeisterung für diese Technologie geht über die Fans hinaus. Die Sender nutzen Referee View, um ihren Zuschauern die wichtigsten Momente zu präsentieren von Toren über Interaktionen zwischen Spielern bis hin zu Platzverweisen und anderen spannungsgeladenen Momenten und versetzen das Publikum so mitten ins Geschehen.

Als offizieller Technologiepartner der FIFA liefert Lenovo während des gesamten Turniers KI-gestützte Innovationen, die Fans, Spieler, Trainer und den Turnierbetrieb unterstützen. Dazu gehören neben Referee View auch KI-gestützte 3D-Spieler-Avatare, die Plattform FIFA AI Pro und eine intelligente Kommandozentrale.

Erfahren Sie mehr über Referee View und KI-Innovationen bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft auf dem Lenovo StoryHub und besuchen Sie Lenovo.com/FIFA, um die gesamte Technologie hinter dem Turnier zu entdecken.

Über Lenovo

Lenovo ist ein global führendes Technologieunternehmen mit einem Jahresumsatz von 83 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen belegt Platz 196 der Fortune Global 500 und bedient täglich Millionen von Kunden in 180 Märkten weltweit. Getreu seiner Vision "Smarter Technology for All" verfolgt Lenovo eine Hybrid-AI-Strategie für Personal AI eine persönliche KI, die auf mehreren Geräten verfügbar ist und Enterprise AI, um Kunden dabei zu helfen, Daten in Erkenntnisse und Mehrwert umzuwandeln. Diese Strategie baut auf dem konsequenten Engagement des Konzerns für Innovationen von Weltklasse, einem umfassenden KI-Portfolio aus Endgeräten (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets und Zubehör), Infrastrukturlösungen (Server, Speicher, Edge-Systeme, High-Performance Computing und softwaredefinierte Infrastrukturen) sowie Software, Lösungen und Services auf. Mit mehr als 20 Forschungs- und Entwicklungsstandorten weltweit und einer globalen Lieferkette mit über 30 Produktionsstandorten in 10 Märkten genießt Lenovo breite Anerkennung für seine operative Exzellenz Lenovo ist an der Hongkonger Börse unter dem Namen Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter www.lenovo.com. Verfolgen Sie die neuesten Nachrichten in unserem Newsroom.

Über die Studie

Online-Umfrage, durchgeführt vom 24. bis 27. Juni 2026 unter 2.514 Erwachsenen ab 18 Jahren in den USA (n=502), Großbritannien (n=500), Kanada (n=501), Indien (n=508) und Australien (n=503) durchgeführt, die die diesjährige Weltmeisterschaft verfolgt haben, einschließlich Spielberichterstattung, Höhepunkte, Clips, Zusammenfassungen oder Videoinhalte. Die Gesamtfehlermarge beträgt +/- 2 Prozentpunkte bei einem Konfidenzniveau von 95 %; die Fehlermargen auf Marktebene sind höher.

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