Boston - Frankreich hat das WM-Viertelfinale gegen Marokko mit 2:0 gewonnen. Die Franzosen dominierten das Spiel von Beginn an und hätten bereits in der ersten Halbzeit in Führung gehen können, Kylian Mbappé schoss aber einen Elfmeter in die Hände von Marokkos Keeper Bono.



Der hatte eigentlich einen sehr guten Tag, in der zweiten Halbzeit reichte das aber nicht mehr: Mbappé erzielte in der 60. Minute das 1:0, indem er den Ball von der Sechzehner-Linie ins lange Eck zirkelte. Ousmane Dembélé erhöhte in der 66. Minute auf 2:0, nachdem er den Ball kurz hinter der Mittellinie erobert und aus 18 Metern abgezogen hatte.



Marokko hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden, und konnte nur wenige gefährliche Aktionen verzeichnen. Ein Kopfball von Ounahi nach einer Ecke ging knapp ans Außennetz, und ein Distanzschuss von ihm stellte den französischen Torhüter Maignan vor keine großen Probleme. Die Nordafrikaner versuchten in der zweiten Halbzeit, mehr Druck aufzubauen, doch die Franzosen blieben die spielbestimmende Mannschaft.



Mit diesem Sieg zieht Frankreich ins Halbfinale ein und trifft dort am Dienstag auf den Gewinner der Partie Spanien gegen Belgien.





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