Berlin - Kurz vor der Abstimmung in Bundestag und Bundesrat dringen die Hausärzte auf einen Stopp der GKV-Reform.



"Spätestens der Bundesrat muss diese Irrfahrt stoppen", sagte die Vorsitzende des Hausärzteverbandes, Nicola Buhlinger-Göpfarth, der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). Wenn das Spargesetz so komme, sei das "ein einziges Fiasko" für die Hausarztpraxen und ihre Patienten.



Wenn Bund und Länder auch weiterhin eine gute hausärztliche Versorgung für ihre Bürger wollten, müsse dieses Gesetz aufgehalten werden, so Buhlinger-Göpfarth. Die Folgen dieses Kahlschlags wären, dass die Vor-Ort-Versorgung in immer weniger Regionen gewährleistet werde, dass Menschen in Zukunft immer länger auf Termine warten müssten und weniger Zeit für ihre Behandlung bleibe.



Die Verbandsvorsitzende erklärte weiter, das Gesetz werde die Versorgung der Patienten spürbar verschlechtern. "Und das in Zeiten, in denen die Hausarztpraxen vielerorts die einzige schnell erreichbare Versorgung für die Menschen bieten", so Buhlinger-Göpfarth. Auch die Modernisierung von Praxen und die Einstellung von neuem Personal würden den Kürzungen zum Opfer fallen, sagte sie.



Union und SPD planen mit dem Reformgesetz massive Einsparungen in unterschiedlichen Bereichen des Gesundheitswesens. Der Bundestag soll am Freitag über das Gesetz abstimmen.





© 2026 dts Nachrichtenagentur