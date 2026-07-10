München (ots) -Frankreich und Mbappe sind viel zu stark für Marokko - 2:0-Sieg, Mbappe traumhaftes 1:0, sein 9. WM-Treffer, ebnet den Weg ins Halbfinale. "Frankreich ist bis hier her eine Klasse für sich", sagt Kommentator Wolff Fuss."Ich weiß nicht, ob es eine Mission ist. Wir haben nur eine Art zu verfolgen: zu gewinnen. Dann kann man sich entspannen", bilanziert Kylian Mbappe mit dem Blick auf den WM-Titel. Der Topstar musste vorzeitig raus, gab aber Entwarnung - nix Schlimmes: "Ich habe einen Schlag auf die Ferse bekommen."Frankreichs Trainer Didier Dechamps: "Wir sind jetzt da, wo wir sein wollen. Die Franzosen greifen nach den Sternen. Das ist das besondere am Fußball. Wir sind ganz ruhig, aber wir sind hier um zu gewinnen."Bei Marokko habe "sehr viel gefehlt", findet Mats Hummels, der die Afrikaner vor alle im Angriff zu harmlos sah. "Zu leicht", hat es MagentaTV-Expertenkollege Jürgen Klopp für die Franzosen ausgesehen: "Das ist das Problem mit den Burschen - die schläfern dich ein, tun so, als wären sie nicht da. Und im nächsten Moment explodieren die." Die Erfolgsformel: "Präzision mit Geschwindigkeit. Vieles spricht so sehr für Frankreich. Sie haben die besten Spieler. Sie haben die beste Kadertiefe, da kommen wir jetzt nicht ran."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips zum Viertelfinale Frankreich gegen Marokko. MagentaTV zeigt auch Spanien gegen Belgien am Freitag ab 20 Uhr live. Nur bei MagentaTV: am Samstag ab 22 Uhr das Viertelfinal England gegen Norwegen sowie Sonntagnacht um 02.30 Uhr das Viertelfinale 4 Argentinien gegen die Schweiz.Viertelfinale Frankreich - Marokko 2:0Frankreich bejubelt den Einzug ins Halbfinale. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OHV5aGhvMzlMZHVPTDEzUmpQTjRBWmJ3eDhubEozU1JncXVoVXdYV0E3OD0=Herzliche Szenen! Frankreich-Stars Dayot Upamecano, Manu Koné und Kylian Mbappé begrüßen Mats Hummels und Jürgen Klopp. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=R3JWNnYwaFVwbDJEUGZraDBJQU9vS1V0TVZPaDFNL1ltM3ZHRU1EYy9mWT0=Kylian Mbappé, Kapitän Frankreich, über seine Auswechslung: "Ich habe einen Schlag auf die Ferse bekommen, aber es geht gut. In der Situation war Jean-Philippe in der besseren Position zu spielen."Über die WM-Mission: "Ich weiß nicht, ob es eine Mission ist. Wir haben nur eine Art zu verfolgen: zu gewinnen. Dann kann man sich entspannen. Wir sind jetzt im Halbfinale, wir haben noch einen Weg vor uns und sind zuversichtlich, aber es wird noch härter werden." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VTZRWEFYYjBYYVNLWDlYZHo1UnZFRWlhZjJ6SVZNOHRncnZPc0hIUzBOUT0=Didier Deschamps, Trainer Frankreich, über seine starke WM-Bilanz: "Es sind jetzt drei Halbfinals hintereinander, das ist schon mal nicht schlecht. Es scheint eine logische Konsequenz zu sein, aber das muss man erstmal schaffen. Wir sind jetzt da, wo wir sein wollen. Die Franzosen greifen nach den Sternen. Das ist das besondere am Fußball. Wir sind ganz ruhig, aber wir sind hier um zu gewinnen." Über Mbappé: "Er spürte ein Schmerz an der ferse, hat dann einen Schlag aufs Knie bekommen und hatte Krämpfe. Das ist normal, er spielt so viele Spiele." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZnJhK0NzUE5wdjFUamVDcmJiRnp6cGlXSmd1Rkk5VlBxWDFoMnd6QmpDcz0="Zu leicht!" Klopp über Frankreich: "Olise hat Aktionen nach vorne gehabt, wo er sie alle wach gemacht hat. Alle haben nur gepasst und er dreht dann blitzschnell auf. Das ist das Problem mit den Burschen, die schläfern dich ein mit ein paar Pässen, sehen aus, als wären sie nicht richtig da und dann explodieren sie. Spanien würde im Halbfinale interessant werden, weil Spanien in den Bereichen gut ist, in denen Frankreich noch nicht weltmeisterlich ist. Irgendwer muss sie mal richtig fordern. Deschamps hat nach dem Paraguay-Spiel gesagt: 'Die anderen Spiele waren zu leicht, das war mal schwer'. Das Spiel hier war auch zu leicht." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=am1HRVYvMkhHNHRQTFREMjZyMzE3WldqUXpudWM1aFIwSDVWdUFrT3luYz0=Achraf Hakimi richtet im Kreis das Wort an seine Mannschaft. Jürgen Klopp mit aufmunternden Worten für Marokko: "Sie müssen stolz auf sich sein. Bei dieser WM so weit zu kommen, gegen Frankreich auszuscheiden, bei einem Turnier ohne Losglück. Wenn du den richtigen Weg hast, kannst du auch mal ins Finale kommen. Hätten sie gewonnen, wäre wahrscheinlich Spanien gekommen, herzlichen Glückwunsch." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bXh2M0FxWi9wZ0FUaGVlQXAvTkhzU0p4dnZFMi8rNksyVEUyYWtGM0ZCRT0=Aus dem Vorlauf des Viertelfinals Frankreich gegen Marokko:Mats Hummels über die Qualitäten von FCB-Spieler Michael Olise: "Er ist über jeden Zweifel erhaben. Den kannst du hinstellen, wo du willst, er wird Weltklasse sein. Weil er nicht nur das Dribbling hat, sondern auch den richtigen pass im richtigen Moment spielt."Klopp fügt hinzu: "Auf die Idee musst du auch erstmal kommen Olise auf die Zehn zu stellen und Dembélé nach außen zu ziehen. Im Verein ist es andersrum, aber Deschamps denkt sich, so können wir den anderen noch mehr Probleme bereiten. Gute Fußballer können auf mehreren Positionen funktionieren. Jeder, der ihn kannte wusste, Sensations-Transfer." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RUR0ajliL0FueUNncXN5TTRwcGN0STZ4YldQRTJENWpBcFFaTnl2TlRQMD0=Mats Hummels über Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps: "Ich habe ihn komplett als Frankreich-Trainer in meinen Kopf. Aber auch bei seinen Vereinen hat er beeindruckende Statistiken und Erfolg gehabt."Jürgen Klopp fügt hinzu: "Wo er war, hat er Erfolg gehabt. Für mich das Beeindruckendste war 2018 und heute. Seine große Stärke ist die Kommunikation mit den Spielern. Das sieht man. Mit diesen Spielern muss jemand gesprochen haben, weil von allein machen die das nicht. Wenn ich Olise den Ball hinschmeiße, gibt er mit den in vier Wochen wieder. Er hat die Spieler nicht auf das Niveau geredet, aber er hat sie vereint." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MGgwZ0dxU0FiNW9GeEZORVQ4a2lwL2pLeWdHUG1NNlhsQXRTQ0k1SVZlQT0=Jürgen Klopp über Marokko: "Der Trainer hat vor dem WM gesagt, er will das Turnier gewinnen. Sie sind auf dem Weg. Das heute wird ein Riesenbrocken, aber sie machen einen guten Eindruck. Sie spielen das Turnier so, wie man es spielen muss. In manchen Spielen überragend, in anderen einfach das Ergebnis geholt. Unglaubliche Entwicklung im marokkanischen Fußball, Glückwunsch bis hierher."Mats Hummels fügt hinzu: "Marokko ist nah dran sich in der Weltspitze zu etablieren. Man geht hier heute nicht rein und sagt, Frankreich wird die auf jeden Fall besiegen. Das zeigt, wie stark Marokko ist, dass jeder denen eine realistische Chance einräumt." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bmhPWGNMQ3RhSGNQZW1uWm5jMkxlR3liM0sxazNGeW9wSDZaT2hHeGRjND0=Jürgen Klopp über französische Talente: "Da scheint viel Talent in denen Genen zu liegen, weil das, was wir bei diesen Offensivspielern sehen, das kann man nicht nur über Training regeln. Trainer können keine Wunder vollbringen, aber mit diesem Material zu arbeiten, muss eine Menge Spaß machen."Mats Hummels: "Die französische Jugendarbeit ist herausragend. Das ist alles kein Zufall." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WjZXMFZZbWs3ZzhMcXNwRGRJUWpjdVJmMmVpbC9zN21vVEFldHVjY0I4QT0=Jürgen Klopp über Verhandlungen mit Kylian Mbappé: "Ich habe mit drei französischen Spielern schon mal verhandelt. Bei Mbappé war es, bevor er nach Paris gegangen ist. Das waren ungefähr 500 Millionen Euro, der teuerste Nicht-Transfer, den wir je getätigt haben. Von Blackpool nach Nizza geflogen. In Nizza die ganze Familie Mbappé rein, Privatflieger mit fünf Zimmern. Dann sind wir im Kreis geflogen und haben lecker gegessen. Wir durften nicht gesehen werden." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SThqdWNhMndrSDdhRTh2UnZNUkZaSDROekVUdUtIYURsOGZFR0hNcURqQT0=Die FIFA WM 2026 komplett live bei MagentaTV(alle Infos zum Programm und weitere Infos zu Inhalten gibt's auch hier: www.magenta.tv)Viertelfinals:Freitag, 10. Juli 2026Ab 20.00 Uhr: Spanien - BelgienMit Laura Wontorra, Tabea Kemme, Anna Sara Lange, Jan Henkel, Christian StraßburgerSamstag, 11. Juli 2026EXKLUSIV ab 22.00 Uhr: Norwegen - EnglandMit Johannes B. Kerner, Mats Hummels, Kamila Benschop, Jan Henkel, Wolff Fuss, Patrick IttrichSonntag, 12. Juli 2026EXKLUSIV ab 02.30 Uhr: Argentinien - SchweizMit Johannes B. Kerner, Mats Hummels, Jan Henkel, Marco Hagemann, Patrick IttrichPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156049/6311700