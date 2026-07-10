Berlin - Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) hat das Verhältnis zu SPD-Fraktionschef Matthias Miersch als sehr vertrauensvoll bewertet. Auf die Frage, welchen Wert er dem Vertrauen zwischen ihm und Miersch auf einer Skala von eins bis zehn geben würde, sagte Spahn dem Podcast "Machtmenschen" des "Focus": "Zehn."



Das sei nicht immer so gewesen, gab der Unionsfraktionsvorsitzende zu. Gerade am Anfang habe man sich noch nicht gut genug gekannt. Mit der Zeit sei das Vertrauen aber gewachsen - durch gemeinsame Erfolge und zuverlässige Zusammenarbeit, aber auch dadurch, dass "wir uns gegenseitig ganz offen sagen können, warum etwas nicht geht".



Einen Widerspruch zur Stimmung in seiner Partei sieht Spahn darin nicht. "Es ist nicht so, dass ich sage, es läuft alles super zwischen Union und SPD", erklärte Spahn. Gerade weil man darüber sprechen könne, sei aber das Vertrauensverhältnis da.





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