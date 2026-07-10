von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Rahmani, FoodYoung Labs bezeichnet sich als innovationsgetriebenes Unternehmen an der Schnittstelle von Food, Design, Produktion und Clean-Label-Entwicklung. Was ist der wichtigste Teil Ihres Geschäftsmodells - Produktentwicklung für Dritte, Eigenmarken oder Beteiligungen an Food-Startups? Abouzar Rahmani: Es handelt sich um drei sich ergänzende Säulen desselben Ökosystems. Wir unterstützen etablierte Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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