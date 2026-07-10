Basel - Mit dem Klimawandel kommen längere Trockenperioden und stärkere Niederschläge auf die Schweiz zu. Im Projekt «Slow Water» untersuchen Forschende der Universität Basel, wie Wasser in der Landschaft zurückgehalten werden kann, um trockene Phasen besser zu überbrücken. Aufgerissene Erde, vertrocknetes Gras, leere Bäche: Der Juli 2026 hat kaum begonnen und schon ächzt die Natur unter der Trockenheit. «Im Moment ist das Wasser sehr knapp», bestätigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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