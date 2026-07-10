Basel - Sein Plan war eigentlich, Sportlehrer zu werden. Als David Koch allerdings eine Seminararbeit wiederholen musste, nutzte er die Wartezeit für ein Forschungspraktikum. Und fand in einer Mischung aus Bewegungswissenschaft und klinischen Fragen sein Themenfeld. «Meine Verteidigung war Anfang Mai», erzählt David Koch. Man hört die Erleichterung mitschwingen bei diesem Treffen rund einen Monat später. Die Anspannung der Abschlussphase im Doktorat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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