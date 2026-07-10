St. Gallen - Mit dem Projekt DigiLex verfolgt der Kanton Zürich das Ziel, den elektronischen Geschäftsverkehr zwischen öffentlichen Organen und der Bevölkerung rechtsverbindlich und medienbruchfrei zu gestalten. Die digitale Transformation der Verwaltung wird damit auf eine neue rechtliche Basis gestellt - ein Meilenstein für Gemeinden, Städte und kantonale Stellen. DigiLex ist Teil des Impulsprogramms «Digitale Verwaltung» des Kantons Zürich. Es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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